🌂BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? Bu hafta İstanbul'da yağmur yağacak mı? | 17-21 Ekim 2022 hava durumu

🌂BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu resmi internet sitesinde haritalı olarak yayınladı. Geçtiğimiz hafta boyu yurt genelinde devam eden yağışların ardından hava sıcaklığını ve yağışların devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar ise 'Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

17 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Pazartesi günü hafta sonundan kalma yağışlar yurt genelinde devam edecek. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak, yurdun doğu kesiminde ise gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklık 20 derece olacak.

18 EKİM SALI HAVA DURUMU

Salı günü, yurt genelinde yağışların azalması ancak kıyı kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da salı günü de yağışların devam edeceğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, güney kesimlerde ise haftanın ikinci gününden itibaren güneşin kendisini göstereceğini bildirdi.

19 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

19 Ekim Çarşamba günü ülkede güneşli bölge sayısında artış görülüyor. İstanbul'da da 21 dereceye yükselen hava sıcaklığıyla birlikte yağışlar bir günlüğüne ara verecek. Ancak yoğun bulutların etkisi altındaki Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlar Perşembe gününden itibaren yeniden kendisini gösterecek.

20 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

20 Ekim Perşembe günü, yağışlar ülkenin kuzey ve kıyı kesimlerinde yoğunlaşacak. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenen perşembe günü, yer yer kuvvetli rüzgar uayrısı veren uzmanlar, özellikle kıyı şeridindeki illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

21 EKİM CUMA HAVA DURUMU

21 Ekim tarihinden itibaren sıcaklıkların iyice düşmesiyle kış mevsimi kendisini hissettirecek. Hafta sonundan önce 7 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığı, kuzey ve Doğu bölgeler ile Akdeniz'in doğusunda yağışları beraberinde getirecek. Ege ve İç Anadolu'da yer yer güneşli, yer yer ise bulutlu havanın hakim olacağını belirten uzmanlar, yağışların önümüzdeki hafta da etkisini artırarak devam edeceğini kaydetti.