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Taha: Son bir madalya daha

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alıp kariyerini zirvede noktalamak istediğini söyledi. Taha "Paris Olimpiyatları'nda işimiz kolay olmayacak, yine çok stresli olacağız ama ben zirvede noktayı koymak istiyorum çünkü bize de yakışan bu" dedi.Taha: Son bir madalya daha

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Taha: Son bir madalya daha
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alıp kariyerini zirvede noktalamak istediğini söyledi. Taha "Paris Olimpiyatları'nda işimiz kolay olmayacak, yine çok stresli olacağız ama ben zirvede noktayı koymak istiyorum çünkü bize de yakışan bu" dedi.Taha: Son bir madalya daha
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