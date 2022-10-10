💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 10 Ekim Pazartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 8 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

10 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 10 Ekim 2022 Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

👉 Sayısal Loto 10 Ekim Pazartesi sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA

SAYISAL LOTO'NUN MUCİDİ

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49'dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD'nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde ölmüştür.