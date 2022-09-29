Haberler Haberler TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | TUS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | TUS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS’un ardından adaylar, sonuçların, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevabını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF haberimizde derledik. İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:10
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | TUS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF

Her yıl biri Mart ayı diğeri ise Eylül'de olmak üzere iki kez gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), bu yıl için sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte uzmanlık edinmek için sınava giren hekimlerin arama motorlarında arattığı TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevabı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF…

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçlarının 29 Eylül'de açıklandı.

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TUS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

29 Eylül tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Adaylar, TUS sonuçlarına göre açılan kontenjanları tercihlerini edebilecekler.

TIPTA UZMANLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI PDF

Tıpta Uzmanlık Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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