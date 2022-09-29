Haberler Haberler TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan, 'İlk evim, ilk iş yerim' ismi verilen TOKİ Sosyal Konut ve Arsa kapsamındaki projeye dair ayrıntılar belli olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili başvurulara dair TC kimlik detayı da resmen açıklandı. Peki, kimler hangi sırayla nasıl başvurabilecek? Bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:22
TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ 2022 TC KİMLİK BAŞVURU - Sosyal Konut Projesi'ne dair 13 Eylül tarihinde çok önemli ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Dar gelirli vatandaşları kapsayan projeye dair başvurularla ilgili ayrıntılar da açıklanmaya devam ediyor... Buna göre; başvurular oluşabilecek yoğunluktan dolayı kademeli olarak alınacak. İşte o açıklama ve detaylar...

Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!
Galatasaray'dan forvet harekatı! İlk adım atıldı: Haris Seferovic gidiyor Deniz Undav geliyor
Ahmet Ağaoğlu: Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim
Şenol Güneş kararını verdi! Montero mu Saiss mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ADIYAMAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Adıyaman TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş'in Josef de Souza planı! Güneş'in Josef de Souza planı! 15:18
G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı 14:57
Galatasaray kötü seriye 'dur' dedi Galatasaray kötü seriye 'dur' dedi 14:55
Ronaldo için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek? Ronaldo için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek? 14:39
Leicester City Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Leicester City Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı 14:17
Konyaspor Kasımpaşa maçı CANLI Konyaspor Kasımpaşa maçı CANLI 14:02
Daha Eski
Manchester City'de Haaland kadroda yok! Manchester City'de Haaland kadroda yok! 13:44
Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! 13:34
Hidayet Türkoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Hidayet Türkoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı 13:33
Milan'dan flaş Giroud kararı! Milan'dan flaş Giroud kararı! 13:16
Valencia - Barcelona maçı saat kaçta? Valencia - Barcelona maçı saat kaçta? 13:10
Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 13:05