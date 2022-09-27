Haberler Haberler Ardahan'da korkutan deprem! Son dakika deprem haberi

Ardahan'da korkutan deprem! Son dakika deprem haberi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 19:26 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 19:28
Ardahan'da korkutan deprem! Son dakika deprem haberi

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte vatandaşlar meydana gelen güncel depremleri görebiliyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 27 Eylül AFAD son depremler listesi.

ARDAHAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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