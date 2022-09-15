🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | ÖSYM AİS 2022 KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

KPSS giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS giriş yerini öğrenmek ve belge almak için arama motorlarında 'KPSS giriş belgesi nasıl alınır, KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı' gibi sorgulamalara devam ediyor. İşte KPSS 2022 giriş ekranı ve sınav giriş yerleri...

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

19 EYLÜL PAZAR GÜNÜ yapılacak KPSS 2022 ilk oturumu için giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

2022 KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.