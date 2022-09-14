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İSTANBUL TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

TOKİ 2022 konut ve arsa satışları gerekli şartları yerine getirenler alım yapabilmek için detaylı bilgileri araştırıyor... Satış işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konut ve arsa sayısı yanı sıra taksit bilgileri ile ödeme planını sorguluyor... Peki, İstanbul TOKİ başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:50
İSTANBUL TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

81 il kapsamında yapılan konut ve arsa projesine dair ayrıntılar sorgulanmaya devam ederken 'İstanbul ili için konut ve arsa sayısı ne kadar? sorusu, 'taksit ve ödeme planı' ayrıntıları ile birlikte araştırılıyor...

İSTANBUL TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN? ŞARTLAR NELER?

Proje 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İstanbul'da yapılacak konut 50 bin olarak açıklanırken ve arsa sayısına ilişkin net rakam henüz açıklanmadı. Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 16 bin lira olması şartı bulunuyor.

İSTANBUL TOKİ E-DEVLET BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

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