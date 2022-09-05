YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ | Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? - Kaç öğretmen atanacak?

Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı açıklamasında, öğretmenlere yeniden istihdam sağlanacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi için yaptığı 20 bin öğretmen atamasının ardından yeniden atama yapılacağı müjdesini veren Bakan Özer'in açıklamalarının ardından öğretmen adayları, arama motorlarında Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? - Kaç öğretmen atanacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Yeni öğretmen atama müjdesi hakkında tüm detaylar...

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacaktır. Ataması yapılan öğretmenlerimiz 12 Ey'lül'de görev başı yapacak" ifadelerini kullandı. Yeni öğretmen istihdamları için henüz net bir tarih vermeyen Bakan Özer'in açıklamalarının ardından yeni atamaların şubat ayında, ikinci dönemin başlangıcıyla yapılacağı tahmin ediliyor.

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KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Geçen yıl 35 bin öğretmen adayının atamasının yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl da 20 bin öğretmen adayının yeni görevlerine başlayacağını duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması kura çekimi ile 1 Eylül'de gerçekleşirken yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlayacak öğretmenlerin yanı sıra, yeni atamaların yapılacağı müjdesi de geldi. Konuyla ilgili olarak "Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacaktır." açıklamasını yapan Bakan Özer, atanacak öğretmen sayısını ise henüz bildirmedi.

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atamalar için 18-26 Temmuz'da alınan ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin ardından sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta gerçekleşti. Sonuçların 16 Ağustos'ta ilan edilmesinin ardından adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yaptı.1 Eylül'de duyurulan sonuçlarla birlikte öğretmenlerin yeni görevlerine başlama tarihi ise 12 Eylül Pazartesi olarak duyuruldu.

99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmenin atamasında, branş dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapıldı.

Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATAMA MÜJDESİ

20 bin öğretmen ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Eylül 2022 saat 12.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları değerli öğretmen adayları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoşgeldiniz. Birazdan ataması yapacağımız öğretmenlere şimdiden başarılar diliyorum.

Öğretmenlerimizin sayısını bu atamayla birlikte toplamda 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayısı 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 binini biz atadık."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin 10 bininin İstanbul'a atandığını bildirdi.