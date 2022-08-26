EYT'DE SON DURUM - BUGÜN EYT HABERLERİ VE SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Milyonlarca vatandaşın umutla beklediği EYT düzenlemesi hakkında resmi kurum ve kişilerce yapılan açıklamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak baasına yansıyan haberlerde Almanya ve Finlandiya modelleri üzerinde durulduğu belirtilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin son noktayı koydu. Bakan Bilgin, EYT konusunda sadece tek bir model üzerinde durulduğunu kaydetti. İşte EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri...

EYT'DE SON DURUM

Sabah yazarı Faruk Erdem'in haberine göre EYT'nin yeni çözüm düzenlemesinde yaş ve prim kriterleri ön planda tutulurken 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek. Bu durumda kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanların yaş avantajı sağlanması da düzenlemede yer alan detaylar arasında.

BUGÜN EYT HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son olarak Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak EYT ve öğretmenlerin mağduriyeti konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların uzun süredir devam ettiğinin altını çizdi.

EYT SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Son zamanlarda gündemi meşgul eden Almanya ve Finlandiya modellerine de açıklama getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise masada tek bir EYT formülünün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var"

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuşurken daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

"KENDİ MODELİMİZİ UYGULAYACAĞIZ"

Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ederken 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu. Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.

Bakan Vedat Bilgin EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada formüllere dair "Ne Finlandiya ne Almanya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi. Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşıldı.