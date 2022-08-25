DGS TERCİH EKRANI | DGS taban puanları belli oldu mu? - DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS taban puanları ve geçiş bölümleri açıklanmasının ardından taban puanları ve DGS tercih kılavuzları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için tercih tarihleri 24 Ağustos'ta başlayarak 1 Eylül'e kadar devam edecek. Peki DGS taban puanları belli oldu mu? - DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm cevaplar ve DGS tercih ekranı...

DGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından DGS tercih tarihleri de 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 olarak açıklandı.. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona ererken DGS tercih kılavuzu içerisinde geçiş bölümleri, taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgilere yer verildi.

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DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylara tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilme hakkı tanınırken tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali ise yapılamayacaktır.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİH EKRANI

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

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TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.