Haberler Haberler İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek?

İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek?

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerini kayıt telaşı sardı. Çocukların okula başlama zamanı artık yaş üzerinden değil ay üzerinden hesaplanırken kayıt yaptırmak isteyen veliler İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek? sorularının cevabını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:46 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:46
İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi takvimini açıkladı. Bunun üzerine çocuğunu ilk kez ilkokula kaydettirmeyi düşünen velilerde yaş hesaplaması telaşı başladı. Peki İlkokula başlama yaşı kaç? | İlkokul kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf yeni kayıt nasıl yaptırılır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte ilkokul 1. sınıf yeni kayıt hakkında ailelerin bilmesi gereken tüm detaylar...

İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

69 ayını dolduran tüm öğrenciler 2022-2023 eğitim yılında ilkokula kayıt yaptırabilecekler. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 69 ayını tamamlayan çocuklar okula başlayacak.

1. SINIF KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MEB İLKOKUL 1. SINIF YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilkokul kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı. E-okul üzerinden e-kayıt sistemi ile yapılan okul kayıtlarında adres veya kayıt değişimi yapacak velilerin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvuruda bulunması gerekiyor.

İlkokul 1. Sınıf kayıtları, otomatik olarak yapılıyor. Aileler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-okul üzerinden çocuğunun hangi okula kaydolduğunu sorgulayabiliyor. Ancak kayıtlar adrese dayalı şekilde otomatik olarak yapılsa bile okul yönetimleri ailelerden öğrencinin kimlik fotokopisi, veliye ait bir fatura (doğalgaz, su ya da elektrik) talep ediyor.

İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

1 Temmuz 2022'de başlayan ilkokul birinci sınıf kayıtları 31 Ağustos tarihinde sona erecek.

  • OKULLARIN AÇILMASI: 12 Eylül 2022
  • İLK ARA TATİL: 14 Kasım-18 Kasım 2022
  • ŞUBAT TATİLİ: 23 Ocak-03 Şubat 2023
  • İKİNCİ ARA TATİL: 17-20 Nisan 2023
  • OKULLARIN KAPANMASI: 16 Haziran 2023

1. SINIF KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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