Haberler Haberler TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | TUS/2 2022 giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | TUS/2 2022 giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

TUS/2 - 2022 giriş belgelerinin ÖSYM tarafından erişime açılıp açılmadığı, sınava girecek adayların gündeminde yerini aldı. TUS'a sayılı günler kala, sınava girecek binlerce aday TUS giriş belgesini nasıl alabileceğini araştırmaya başladı. Peki, TUS giriş belgesi nereden alınır, sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte 4 Eylül Pazar 2022 tarihinde gerçekleştirilecek TUS/2 sınavına dair merak edilenler ve giriş belgesi almak isteyenler için ÖSYM ais giriş ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:30
TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | TUS/2 2022 giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

TUS - 2 (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) için heyecanlı geri sayım sürerken; sınava girecek binlerce aday sınava nerede gireceğini de araştırmaya başladı. TUS giriş belgesini nasıl alabileceğini araştıran ve TUS-2 tarihini, soru sayısını ve süresini öğrenmek isteyen adaylar için detaylar haberimizde...

TUS - 2 2022 GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI, SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TUS'a girecek binlerce adayın sınava nerede gireceğini öğrenmesi için ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. TUS giriş belgesinin sınavdan kısa bir süre önce açıklanması bekleniyor.

TUS/2 - 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ - ÖSYM GİRİŞ BELGESİ EKRANI

2022 TUS - 2 NE ZAMAN?

2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Şimdiye dek hazırlanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru için verilen süre 150 dakikaydı.

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