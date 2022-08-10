Haberler Haberler KPSS YER DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, SON İŞLEM TARİHİ NE ZAMAN? - ÖSYM KPSS 2022 SINAV YERİ DEĞİŞTİRME

KPSS YER DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, SON İŞLEM TARİHİ NE ZAMAN? - ÖSYM KPSS 2022 SINAV YERİ DEĞİŞTİRME

2022 KPSS'nin tekrarlanmasıyla birlikte, yeni tarihi de ÖSYM tarafından ilan edildi ve sınava girecek milyonlarca aday, aday işlemlerinden yer değişikliğinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, sınav yerini değiştirmek isteyen adaylar için ÖSYM KPSS 2022 sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır, yer değişikliği yapmak için son tarih nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:31 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:40
KPSS YER DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, SON İŞLEM TARİHİ NE ZAMAN? - ÖSYM KPSS 2022 SINAV YERİ DEĞİŞTİRME

KPSS 2022 yeni takviminin belli olmasının ardından ÖSYM üzerinden yer değişikliği işlemi yapmak isteyen adaylar, KPSS 2022 sınav merkezi değişikliğinin nasıl yapılacağını ve yer değişikliği için son tarihin ne zaman olduğunu sorgulamaya koyuldu. İşte KPSS 2022 aday işlemleri ve yer değişikliğine dair son gelişmeler...

KPSS SINAV MERKEZİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖYSM tarafından yayımlanan duyuruya göre, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME (SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN, SON BAŞVURU TARİHİ HANGİ GÜN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi güncellemesi 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav yeri değiştirme işlemi, 11 Ağustos 2022 saat 14.00'te başlayacak ve 12 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME (SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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KPSS SINAV YERİ GÜNCELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tekrarlanacak KPSS'ye girmeden önce sınav merkezlerini güncellemek isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden bu işlemi belirlenen tarih aralığında tamamlayabilecek.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME (SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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