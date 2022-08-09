Haberler Haberler KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!

KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!

KPSS lisans oturumunun iptal edilmesinin ardından ÖSYM yeni takvimi yayımladı ve KPSS tarihleri belli oldu. Sınava girecek milyonlarca aday, KPSS lisans ve alan bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağını, KPSS ön lisans oturumunun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 ÖSYM KPSS takvimine dair merak edilenler ve KPSS son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:00
KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!

KPSS oturumlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı, sınava girmeye hazırlanan milyonlarca aday, açıklanan yeni takvimi sorgulamaya koyuldu. İşte KPSS 2022 oturumlarının yeni tarihleri...

KPSS YENİ OTURUM TARİHLERİ | ÖSYM 2022

  • 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
  • 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
  • 2022-KPSS ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
  • 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
  • 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
  • 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; 3 Ağustos 2022'de başlayan KPSS Ön lisans başvuruları, 15 Ağustos tarihinde son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihinde son bulacak.

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

Yeni KPSS takviminin belli olmasının ardından, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği açıklandı.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI, NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda, adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

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