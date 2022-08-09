EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.