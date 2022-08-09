Haberler Haberler EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Milyonlarca vatandaşın senelerdir beklediği EYT düzenlemelerinin, bu sene içinde yapılacağına dair sinyaller verilmişti. Sigortalılık vaktini ve prim ödemesi şartlarını gerçekleştiren fakat 1999 senesinde getirilen yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan vatandaşlar, düzenlemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Çalışma v e Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bu yılın sonuna kadar çözülecek dosyalardan biri olduğunu açıklamasının ardından gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Bu kapsamda birçok formül gündeme geldi. Son olarak kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:30
EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde. EYT'liler için 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Yapılan çalışmayla kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları da ortaya çıkacak. Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi. Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Burada kadınlar için 20 erkekler için de 25 yıl sınırı var. Bu süreler kadınlar için tamamlandı ancak erkekler için özellikle 1998 ve sonrası sigortalı olanlar için henüz dolmadı.

EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilir. Aralık ayına kadar netleşmesi bekleniyor.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

PRİM KAÇ GÜN OLACAK?

8 Eylül 1999 yasası ile birlikte öncesinde herkes için 5000 gün olan prim şartı ise işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değiştirilmiş oldu.

Yani şu anda EYT olarak sigortalı işe başlamış olanlar mevcut yasaya göre emekli olduklarında işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemek durumundalar. Tabi bu durum sadece SSK'lılar için geçerli.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda durum değişiyor. Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9 bin gün isteniyor. Emekli sandığında da benzer rakamlar var. Kadın memurlar için 20 yıllık memurluk erkekler için ise 25 yıllık memurluk süresi gerekiyor.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Yeni düzenlemede de prim şartının ne kadar olacağı masada bulunuyor. Burada eski yasada olduğu gibi 5000 günün yeterli olacağı bir alternatif bulunurken, bir diğer alternatifte ise mevcut yasadaki işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı olması var.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

Yine konuşulan alternatifler arasında Bağ-Kur'da olduğu gibi erkekler için 9 bin gün kadınlar için 7200 gün olduğunda yaş şartı aranmaması ihtimali de bulunuyor.

Böylece primi çok olanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanırken primi az olanlar ise getirilecek yaş sınırıyla emekli olabilecek. Böylece çok çalışıp fazla prim ödeyenler bunun avantajını da görmüş olacak.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

EKSİK PRİM NE OLACAK?

Eksik primi olanlar şartları taşıyamadığından EYT'li olamazken borçlanma ile yükseltme imkanlarını kullanabilecek.

Böylece askerlik, doğum, ihya, hizmet tespiti gibi imkanlarla primler artırılabilecek. Bunun dışında EYT'liler açısından SSK'da 3600 gün ile Bağ-Kur'da 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı da kullanılabilecek. Ancak burada yaş sınırı biraz daha yükselecek.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

KİME KAÇ GÜN GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan SSK'lı (4A) ların işe giriş tarihine göre emeklilik şartlarıyla ilgili tablolar şöyle:

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

EYT son dakika gelişmesi! EYT için formül açıklandı! 9 Ağustos EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanabilecek?

.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleşti!
"İslam alemine yaraşır bir organizasyon olacak"
Kadıköy'deki küfür rezaletine soruşturma!
KPSS'de yeni tarih belli oldu!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV turu aldı! PSV turu aldı! 00:18
Devler Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! 00:13
Rıdvan'lı Rangers play-off'a yükseldi! Rıdvan'lı Rangers play-off'a yükseldi! 00:11
Kiev adını play-offlara yazdırdı! Kiev adını play-offlara yazdırdı! 00:10
Sosa'nın yeni adresi belli oldu! Sosa'nın yeni adresi belli oldu! 00:00
Zagreb play-off'larda! Zagreb play-off'larda! 23:37
Daha Eski
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı 23:27
F.Bahçe'den YouTube açıklaması! F.Bahçe'den YouTube açıklaması! 23:17
Bodo/Glimt deplasmanda turladı! Bodo/Glimt deplasmanda turladı! 22:59
Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli 22:56
Benfica rahat turladı! Benfica rahat turladı! 22:52
Viktoria Plzen play-off biletini kaptı! Viktoria Plzen play-off biletini kaptı! 22:44