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1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne oldu?

Başkan Erdoğan'ın katılmı ile gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından, Bakanlar ile sağlanan görüşmelerin akabinde, Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine, kredi ve kart borçlarına, tahil koridoruna dair detayları açıklayan Başkan Erdoğan'ın konuşmasına ve 1 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'na dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 08:10
1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne oldu?

Kabine Toplantısı'nın geride kalmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş 1 Ağustos Pazartesi günü yapılan kabine açıklamalarını araştırmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla birçok konu başlığının Bakanlar ile birlikte ele alındığı Kabine Toplantısı'na dair son gelişmeler ve detaylar haberimizde...

1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI - BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, sözlerine hicri yılbaşını tebrik ederek şu sözlerle başladı:

"Sözlerimin hemen başında milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı ile 1444 Hicri Yılbaşlarını tebrik ediyorum. Ehl-i Beyt'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Akabinde, kabinin detaylarını aktaran Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle...

'TAHIL KRİZİ GAYRETLERİMİZLE AŞILDI'

"Anlaşma tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Sürecin sağlıklı şekilde yürümesi için gayret gösteriyoruz.

Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır."

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

"Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik.

Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

Mevcut sıkıntıların üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla.

Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak tercihte bulunduk."

'TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK'

"Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede üreterek büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınıra getirdik. Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor.

Öte yandan küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları da yakından takip ediyoruz."

"HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNDE KAPATACAĞIZ"

"Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor."

'FİYATLARDA DURULMA EĞİLİMİ BAŞLADI'

"Ayrıca fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Ekonomide küresel fiyatlarla ilgili kısımda bir iyileşme olacaktır."

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"KİRA ÖDER GİBİ TAKSİTLERLE EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız.

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak."

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