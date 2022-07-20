💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! Sayısal Loto sonuçları (20 Temmuz 2022) - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 20 Temmuz Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '20 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 97 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

32 - 8 - 25 - 46 - 49 - 41 Joker: 10 Süperstar: 21

👉Sayısal Loto 20 Temmuz Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA