Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Temmuz Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Temmuz Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

20 Temmuz Çarşamba 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 20 Temmuz Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Temmuz Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Temmuz Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉20 Temmuz Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 965,69

Gram altın satış: 965,85

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.594,00

Çeyrek altın satış: 1.620,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.179,00

Yarım altın satış: 3.241,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.357,00

Tam altın satış: 6.461,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.528,00

Cumhuriyet altını satış: 6.630,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.523,00

Ata altın satış: 6.629,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Temmuz Çarşamba günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan'a bir yıldız golcü daha! Avusturya'da sürpriz transfer hamlesi...
Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te!
Kanarya Kiev deplasmanında! İşte Jesus'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu oyunlar sudan ucuz! Epic Games yaz indirimleri başladı
Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü nedir?
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?
Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da 01:01
Daha Eski
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 01:01
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! 01:00
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 01:00
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 01:00
Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! 01:00
Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! 00:59