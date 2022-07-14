Haberler Haberler YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Haziran ayında düzenlenen YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce öğrencinin hayalindeki üniversiteye gidebilmesi için sırasıyla YKS sonuçlarının açıklanması, tercihlerin yapılması ve tercih sonuçlarının açıklanması gerekiyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:02
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM AİS ekranından açıklanacak olan sınav sonucu ne zaman belli olacak? 2022 YKS sınav sonuç ekranı...

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçları nı 20 Temmuz tarihinde ÖSYM SINAV SONUÇ EKRANI üzerinden öğrenebilecekler.

YKS SONUÇ EKRANINDA BULUNACAK BİLGİLER!

YKS sonuç ekranında, doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT başarı puanı ve sıralaması, varsa AYT/YT başarı puanı ve sıralaması, ortaöğretim başarı puanı (BOP), yerleştirme puanı ve başarı sıralaması yer alacaktır.

ÖSYM SORU - CEVAP KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

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