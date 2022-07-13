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BANKALAR AÇIK MI? | Bankalar bugün çalışacak mı? Hangi bankalar açık? 13 Temmuz Çarşamba

İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Kurban Bayramı boyunca kapalı olan bankalar, 13 Temmuz Çarşamba günü hizmet verecek mi? 13 Temmuz'da bankalar açık mı? EFT ve havale yapılır mı? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:01
BANKALAR AÇIK MI? | Bankalar bugün çalışacak mı? Hangi bankalar açık? 13 Temmuz Çarşamba

İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nın tamamında ve arefe günü yarım gün bankalar kapalıydı. Banka işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ediyor. Banka şirketlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 13 Temmuz bankalar çalışıyor mu? Bankalar ne zaman açılacak?

13 TEMMUZ (BUGÜN) BANKALAR AÇIK MI?

2022 Kurban Bayramı'nda resmi tatil olması sebebiyle bankalar hizmet vermemişti. Arefe günü ise yarım gün çalışılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda, kurban bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birleştirildi. Bu sebeple bankalar 13 Temmuz, 14 Temmuz ve 15 Temmuz'da da hizmet vermeyecek.

EFT/HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatil olduğu için EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.

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