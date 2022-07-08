DOLAR NE KADAR OLDU? 8 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

8 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,3163 (Alış) - 17,3258 (Satış)

EURO: 17,5617 (Alış) - 17,5744 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,6921 (Alış) - 20,7959 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 967,81 (Alış) - 968,03 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.597,00 (Alış) - 1.613,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.188,00 (Alış) - 3.233,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.377,00 (Alış) - 6.443,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.522,00 (Alış) - 6.621,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.40 itibariyle alınmıştır.