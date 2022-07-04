BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi nasıl belirleniyor?

Kurban Bayramı sebebiyle milyonlarca emeklinin hesabına yatırılacak bayram ikramiyesinin detayları araştırılmaya başladı. Yatırılacak ikramiyenin ne zaman ödeneceğini ve ödeme gününün neye göre belirlendiğini merak eden vatandaşlar, 'emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ayın kaçında ödenecek?' sorularının cevabını merak ederken; 2 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla hesaplara geçmeye başlayan emekli bayram ikramiyelerine dair detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılacağı paylaşıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDEME TARİHİ NASIL BELİRLENİYOR?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi yine 1.100 TL olarak ödenecek.