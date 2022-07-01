SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammında son durum nedir? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı açıklamaları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA| Asgari ücrete yapılacak zammı değerlendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk görüşmesini bugün gerçekleştirdi ve toplantının detayları araştırılmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmelerinden dönmesiyle birlikte Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu açıklayacak. Peki, asgari ücrette zam formülleri nedir? Asgari ücret zammında son durum ve TİSK, TÜRK-İŞ açıklamaları haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete ara zam yapılması için verilen talimatın ardından toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelerek piyasaya dair değerlendirmelerde bulundu ve hem işveren hem işçi tarafından tüm sorunlar masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden Türkiye dönmesinin ardından Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2022 yılı içinde yapılacak asgari ücret ara zammının detaylarını değerlendirdikten sonra taraflar açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının sona ermesiyle birlikte, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammında, hem çalışanları hem işverenleri koruyacak bir denge politikası izleyeceklerinin altını çizdi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol:

"Sık gündeme gelen Emtia, enerji fiyatları dünyada ve ülkemizde kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Asgari Ücret yıllık belirleniyor ama güçlü mutabakatla ara bir Zam ihtiyacında mutabık olduk. Buraya severek isteyerek geldik. Vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması için buradayız. Yanı başımızda bir savaş var. Vatandaşlarımızı etkiliyor, işi sahiplerini ve şirketleri de etkiliyor. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır. 20-30 yıldır konuşulan bazı şeyler hayata geçti.

Son buluşmamız yine 3'lü imza ile tamamlanmıştı. Yine aynı şekilde vatandaşımızı korumak, çalışanları koruyan hem de tüm işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını ümit ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay:

"Sayın Bakanım özellikle uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili Haziran ayı sonlarına doğru bir toplantı yapıyoruz. Son 5 aydır enflasyonda olan bu yüksek artıştan kaynaklanan bir iş ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için şahsınıza ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Asgari ücretle ilgili Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama son 3 aydır bu rakam eridi, çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken toplumun kesimleri.

Savaş, Kovid bitmedi biliyorum. Bizim burada son geçen hafta Cumhurbaşkanını ziyaretinin ardından bu toplantı organize edildi. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

"Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son çalışmaların yarın (30 Haziran Perşembe) tamamlanacağını paylaştı.