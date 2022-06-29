Haberler Haberler Asgari ücret son dakika | Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu ile Bakan Vedat Bilgin toplantı yapacak!

Asgari ücret son dakika | Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu ile Bakan Vedat Bilgin toplantı yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalar ile asgari ücrete zam geleceği kesinlik kazanmıştı. Asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret tespit komisyonu toplantı yapacak. Milyonların gözü kulağı bu toplantıda olacak. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:00
Asgari ücret son dakika | Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu ile Bakan Vedat Bilgin toplantı yapacak!

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek toplantıya çevirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu toplantı gerçekleştirecek. 2022 asgari ücret zammı için artış oranının minimum yüzde 20 olması bekleniyor. Konuşulan formüller arasında, 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret tespit komisyonu arasında gerçekleşecek toplantı 29 Haziran Çarşamba (Bugün) 14:00'te gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor. Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

NATO zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşü ardından asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın 30 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.

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