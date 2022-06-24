ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Milyonlarca çalışan, temmuz ayında yapılşacak zamları bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, herkesi yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Bu haberin ardından yapılan sorgularda, Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı var mı? Memur ve emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? gibi ifadeler kullanıldı. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak." ifadelerine yer verdi. Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OLACAK MI? TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, "Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz." dedi.