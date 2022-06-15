Haberler Haberler WINDOWS 11’İN ÖZELLİKLERİ | Windows 11’in özellikleri neler? Ekran bölme özelliği nasıl çalışır?

WINDOWS 11’İN ÖZELLİKLERİ | Windows 11’in özellikleri neler? Ekran bölme özelliği nasıl çalışır?

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows 11’in özellikleri merak konusu oldu. Hala birçok güncelleme bekleyen Windows 11’in tasarımı ön plana çıkarken, teknik özellikleri hala araştırılıyor. Alışma evresinde biraz problem yaşayanlar internette sorunlarını araştırıyor. Bu yazımızda Windows 11’in özelliklerine ve tasarımda yaşanan değişikliklere değindik. Peki, Windows 11 hangi özelliklere sahip? Windows 11 hangi bilgisayarlarda kullanılabilir? Sistem gereksinimleri neler? Windows 10 ile arasında ne gibi farklar bulunuyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:53
WINDOWS 11’İN ÖZELLİKLERİ | Windows 11’in özellikleri neler? Ekran bölme özelliği nasıl çalışır?

Apple bilgisayarların hayatımıza girişi ile tasarım ve güvenlik büyük önem kazandı. Microsoft Windows ise tasarım ve güvenlik konularında daha fazla eleştiri alıyordu. Normal şartlarda Windows 10'dan sonra işletim sistemi çıkartmama kararı alınmıştı. Ancak Windows 11 piyasaya sürüldü. Birçok olumlu ve olumsuz eleştiri alan Windows 11'de hala bekleyen güncellemeler bulunmaktadır.

WINDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Windows 11'i deneyimlemek isteyen kullanıcıların sahip olması gereken sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Daha çok yeni bilgisayarlarda bulunan bu sistem gereksinimleri, Windows 11'i deneyimlemenize engel olabilir.

İşte Windows 11'in sistem gereksinimleri;

  • En az 1GHz hızda çalışan 64-Bit Çift çekirdekli işlemci
  • En az 4GB RAM
  • En az 64GB boş disk alanı (SSD Önerilir)
  • En az 1366x768p çözünürlüklü 9" inç ekran
  • UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0 Destekli anakart
  • DirectX 12 uyumlu grafik kartı

WINDOWS 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER? WINDOWS 11 NELER SUNUYOR?

Windows 11'de birçok yeni özellik bulunmaktadır. Kullanıcı arayüzünün basitliği en dikkat çeken noktalardan biri olarak dikkat çekmektedir. Windows 11'in en önemli özelliklerinden biri henüz gelmedi. Windows 11, birçok uygulamayı bilgisayarınızda kullanabilmenize yarayacak bir özelliği yakında sunacak. Windows 11'in bir diğer özelliği de 5G desteği bulunmasıdır. Otomatik HDR özelliği ise videolarınızı en kaliteli şekilde izlemenize yaramaktadır. Windows 11'de günlük hayatınızı kolaylaştıracak widged bölümü de bulunmaktadır. Birden fazla masaüstü kullananlar için kolay bir şekilde geçiş yapılmasına imkan tanıyacak Windows, her farklı masaüstünde özel kişileştirme seçenekleri sunuyor.

ÇOKLU PENCERE ÖZELLİĞİ

Windows 11, yeni getirdiği çoklu pencere özelliği ile birçok kişinin işini kolaylaştırdı. Bu özelliği 4 pencereye kadar kullanabilmeniz mümkün.

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