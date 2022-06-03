Haberler Haberler 🏠HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU? | Haziran ayı kira zammı nasıl hesaplanır? 2022 Haziran TEFE TÜFE oranları belli oldu!

🏠HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU? | Haziran ayı kira zammı nasıl hesaplanır? 2022 Haziran TEFE TÜFE oranları belli oldu!

SON DAKİKA | Haziran ayı kira artış oranının kaç olduğunu sorgulayan milyonlarca vatandaş için Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. 'Haziran ayı kira zammı ne kadar, TÜFE belli oldu mu? Haziran ayı kira zammı nasıl hesaplanır? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ederken; Haziran 2022 kira artış oranı hesaplamaya ve kira zamlarına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 10:10
🏠HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU? | Haziran ayı kira zammı nasıl hesaplanır? 2022 Haziran TEFE TÜFE oranları belli oldu!

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLA | Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Haziran ayı kira artış oranı gündemde yerini aldı. Birçok vatandaş açıklanan rakamların ardından kira zammının ne kadar yapılacağını ve nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı ve gözler, 'Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?' sorusuna çevrildi. Mayıs 2022 enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranına dair merak edilenler ve kira zammını hesaplamak isteyenler için Haziran ayı TEFE TÜFE oranlarına dair detaylar haberimizde...

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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 3.53 artış gösterdi ve 73.50 olarak açıklandı. Akabinde, kira artış oranları da belli oldu. Haziran ayı kira artış oranı yüzde %39.33 olarak belirlendi.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI Devamını Oku BUNU DA OKU

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2022

2022 HAZİRAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %39.33 (Haziran 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mayıs 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 667,8

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2667,8

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32.004

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASILDI?

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2022

MAYIS AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %34.46 (Mayıs 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Nisan 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2689,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 378 TL

ENFLASYONDAN SONRA AÇIKLANAN KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR? ENFLASYON KİRA ORANINI NASIL ETKİLER?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın akabinde açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması ile hesaplanır. Ev sahipleri, kiracılarına bu oranın üzerinde artış yapamaz. Bu nedenle, her ay açıklanan enflasyon oranının ardından yapılacak kira artış oranı TÜFE'ye göre belirlenir.

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