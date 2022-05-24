Haberler Haberler Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin hayatı

Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin hayatı

TFF'de Nihat Özdemir'in ayrılığının ardından, birçok isim başkanlık koltuğu için konuşulmaya başlanmıştı. Son zamanlarda ismi en çok zikredilen isim, Mehmet Büyükekşi oldu. Büyükekşi, başkanlık için aday olduğunu resmen duyurdu. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? İşte Mehmet Büyükekşi'ye dair bilmeniz gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 17:17 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:04
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin hayatı

Son günlerde gündeme gelen ve yeni TFF Başkanı olacağı konuluşan Mehmet Büyükekşi merak konusu olmaya devam ediliyor. Peki Mehmet Büyükekşi kimdir, ne iş yapar ve hangi takımlarda görev aldı? İşte Mehmet Büyükekşi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Mehmet Büyükekşi kimdir ve hangi takımda görev aldı?
Son günlerde TFF Başkanı olacağı konuşulan Mehmet Büyükekşi merak edilmeye devam ediliyor.

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

Mehmet Büyükekşi hangi görevleri yaptı?
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi
DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi
İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
B20 Yürütme Kurulu Üyesi
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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