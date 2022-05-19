Haberler Haberler 19 Mayıs Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Havale/EFT ve FAST yapılıyor mu?

19 Mayıs Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Havale/EFT ve FAST yapılıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bunun yanında, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle banka çalışma saatlerinde de değişikliğe gidiliyor. Özellikle bankada işi olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? gibi soruların cevabını arıyor. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:54
19 Mayıs Bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Havale/EFT ve FAST yapılıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankaların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı?

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle tüm bankalar kapalı olacak.

BUGÜN HAVALE VE EFT YAPILIYOR MU?
Bugün bankalar çalışmadığı ve resmi tatil olduğu için havale ve eft yapılamayacak. Mobil işlemler ise devam ediyor. Bugün yapılan havale ve eftler, 20 Mayıs'ta ödenmeye başlanacak.

BUGÜN FAST YAPILIYOR MU?
FAST yeni bir ödeme sistemidir ve her saniye yapılabilir. Mobil işlemler üzerinden bugün ödemeler gerçekleştirilebiliyor.


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