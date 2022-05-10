Haberler Haberler TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? 0.99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Konut kredisi kaç vade olacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? 0.99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Konut kredisi kaç vade olacak?

Konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve nereden yapılacağı Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündemde yerini aldı. Yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlar, 0.99 faizli konut kredisinin detaylarını araştırmaya başladı. İşte TOKİ sosyal konut çalışmalarının yanı sıra aylık 0.99 fazizli konut kredisi müjdesini de veren Başkan Erdoğan'ın açıklamarına dair merak edilenler ile ev sahibi olmak isteyenler için 099 konut kresininin başvuru tarihleri ve şartları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 12:10
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? 0.99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Konut kredisi kaç vade olacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin ardından 0.99 faizli konut kredisinin detaylarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı, konut kredisi başvurularının nereden yapılacağına dair merak edilenler haberimizde...

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YÜZDE 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından 0.99 faizli konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihleri açıklandıktan sonra detaylar haberimizde yer alacak.

YÜZDE 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra 0.99 faizli konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0.99 faizle konut kredisini almak için nasıl başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin başvuru detayları açıklandıktan sonra gelişmeler haberimizde yer alacak.

10 YIL VADELİ 0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NEDİR, NASIL ALINIR

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan ve Twitter üzerinden de açıklamalarını sürdüren Başkan Erdoğan'ın konut kredilerine dair şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.

İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız."

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