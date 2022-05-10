İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ ŞARTLARI NEDİR? 0.99 faizli ev kredisi kimlere verilecek, kimler 10 yıl vadeli ev kredisi alabilir?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru detayları, geri ödemesi ve aylık ödemesinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını bildirdi. Konut sektöründe "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu ve paketlerin ayrıntıları gündeme oturdu. İşte detaylar...

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ NEDİR? ŞARTLARI NELER? KİMLER YARARLABİLİR?

Başkan Erdoğan, konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu.

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.





0.99 KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? AYLIK NE KADAR ÖDEMEK GEREKİR?

0.99 faizle 120 ay vade (10 Yıl) konut kredisi ödemeleri hesaplama:

200 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 200.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 2.855,56 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 342.667,65 TL

Aylık Maliyet Oranı: %0,9900

Yıllık Maliyet Oranı: %12,5487

300 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 300.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 4.283,34 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 514.001,47 TL

Aylık Maliyet Oranı: %0,9900

Yıllık Maliyet Oranı: %12,5487

400 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 400.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 5.711,12 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 685.335,32 TL

Aylık Maliyet Oranı: %0,9900

Yıllık Maliyet Oranı: %12,5486

500 BİN TL KONUT KREDİSİ 0.99 FAİZ 120 AY VADE

Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 500.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 120 ay

Taksit Tutarı: 7.138,91 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 856.668,03 TL

Aylık Maliyet Oranı: %0,9900

Yıllık Maliyet Oranı: %12,5486