Haberler Haberler Araç sahipleri dikkat! Hangi otoyollarda hız sınırı artacak? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız limiti kaç oldu?

Araç sahipleri dikkat! Hangi otoyollarda hız sınırı artacak? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız limiti kaç oldu?

Otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobanlardaki azami hız sınırının 120 km'den 140 kilometreye yükseltileceğini paylaştı. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni hız limitlerinin detayları ve hangi yollarda geçerli olduğu araştırılmaya başladı. Peki, şehir içi, şehir dışı hız sınırı kaç oldu, ceza limiti kaç olarak belirlendi? İşte 2022 otoyol hız sınırları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:00
Araç sahipleri dikkat! Hangi otoyollarda hız sınırı artacak? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız limiti kaç oldu?

Bakan Soylu'nun radar hız limitine dair yaptığı açıklamaların akabinde, vatandaşlar 'Hız sınırı ne kadar oldu? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız sınırı (limiti) kaç kilometre olacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte otoyollarda belirlenen yeni hız sınırı ve ceza limitlerine dair merak edilenler...

YENİ HIZ SINIRI NE KADAR OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araç sahiplerini ilgilendiren açıklamasında hız sınırlarının artacağını ifade etti. Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede." dedi.

OTOYOL VE OTOBAN HIZ SINIRI YÜKSELDİ Mİ? NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." diyerek konuya açıklık getirdi.

Hız sınırına ilişkin resmi bir değişiklik henüz yapılmadı. İlerleyen günlerde hız sınırlarına dair düzenleme yapılması bekleniyor.

2022 RADAR CEZASI NE KADAR?

Radar (hız sınırı) trafik givenliğini sağlayan önemli kurallardan biridir. Maksimum hız sınırını aşanlara trafik kuralları gereğince kesilen ceza, 2022 yılında 1823 TL'ye kadar çıkıyor.

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