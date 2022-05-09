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2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? | Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ne zaman son bulacağı ve okulların ne zaman tatil olacağı araştırılmaya başladı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen 'yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman yaz tatiline girecek, ne zaman kapanacak? 2022 karne günü ne zaman?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 2022 yaz tatilinin tarihi ve okulların ne zaman kapanacağına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? | Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Birçok kişinin gündeminde olan yaz tatilinin başlangıcı olarak bilinen karne gününün ne zaman olacağı ise sorgulanmaya başladı. İşte 2022 yaz tatiline dair merak edilenler ve okulların kapanacağı tarih!

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çalan ders zili, 17 Haziran 2022 Cuma günü son kez çalacak ve 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran Cuma günü bitecek.

2022 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 18 Nisan tarihlerinde çalan ders zilinin ardından, bu dönemin son ders zili 17 Haziran Cuma günü çalacak ve karneler verilecek. Dağıtılan karnelerin ardından, 2022 yaz tatili başlayacak.

2022-2023 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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