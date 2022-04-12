Haberler Haberler Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısını azaltacak besinler ve yöntemler neler?

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısını azaltacak besinler ve yöntemler neler?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenlerin karşılaştığı en büyük sorunların başında baş ağrısı geliyor. Peki baş ağrısını azaltmak için neler yapılmalı? Sahurda hangi yiyecek ve içecekler baş ağrısına iyi gelir? Diyetisyen Zehra Akın, Fit Yaşa ekranlarında editörümüz Görkem Ağgündüz'e aktardı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 10:31
Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısını azaltacak besinler ve yöntemler neler?

Ramazan ayında, sahurdan iftara kadar olan bölümde vücut aç ve susuz kaldığı için, baş ağrısı sıkıntısı baş gösterebilir. Peki bu sıkıntıyı sahurda yenilecek ve içilecek besinlerle azaltmak mümkün mü?

Diyetisyen Zehra Akın, Fit Yaşa ekranlarında editörümüz Görkem Ağgündüz'e aktardı...

"İFTAR SONRASI MADEN SUYU İÇİLEBİLİR"

"Oruç tuttuğumuz zaman aralığında sıvı kaybımız olur. İftarımızı açarken de bir bardak suyumuzu içeriz ancak daha çok yemeğe odaklanırız. Bu nedenle yeterli sıvıyı vücudumuza alamayabiliriz."

"İftar sonrasında doğal bir maden suyu içmek, içine limon da sıkabilirsiniz, sıvı ve elektrolit alımınızı destekler. Maden suyunun yerine bitki çayı da kullanabilirsiniz."

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