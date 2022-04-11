PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? | PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru tarihi ve şartları

'PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? PTT personel başvurusu nereden yapılır, nasıl başvurulur?' soruları gündemde yerini aldı. Gözler, 55 bin personel alımı yapacağını duyuran PTT'ye çevrildi. Peki, 2022 PTT personel alımı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

PTT personel alımının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. PTT 55 bin personel alımına dair bir açıklama yapmadı, bu nedenle yeni gelişmeler yaşanması halinde detaylar haberimizde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT 55 bin personel alımının şartları henüz belli olmadı fakat daha önceki iş başvurusu ilanlarına göre genel itibarıyla aranan şartlar şöyle:

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

PTT İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler ve formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınav sonuçlarına göre iş başvuruları onaylanabilir.