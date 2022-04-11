PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? | PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru tarihi ve şartları

'PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? PTT personel başvurusu nereden yapılır, nasıl başvurulur?' soruları gündemde yerini aldı. Gözler, 55 bin personel alımı yapacağını duyuran PTT'ye çevrildi. Peki, 2022 PTT personel alımı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...
PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
PTT personel alımının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. PTT 55 bin personel alımına dair bir açıklama yapmadı, bu nedenle yeni gelişmeler yaşanması halinde detaylar haberimizde yer alacak.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
PTT 55 bin personel alımının şartları henüz belli olmadı fakat daha önceki iş başvurusu ilanlarına göre genel itibarıyla aranan şartlar şöyle:
- Türk vatandaşı olmak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak
- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
- Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
- 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
- Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
- Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
PTT İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?
Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.
PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler ve formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınav sonuçlarına göre iş başvuruları onaylanabilir.