İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? İşsizlik maaşı hesaplama!

İŞSİZLİK MAAŞI - Asgari ücret 2022 oranının belli olmasının ardından işsizlik maaşlarında da güncelleme oldu. Asgari ücretin 4 bin 250 lira olmasının ardından en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 liraya çıktı. En düşük işsizlik maaşı ise 2 bin 130 lira oldu. 2021 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 420, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 liraydı.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik ödeneği, çalıştığı süre boyunca sigortalı olup işten çıkartılanlara yasada belirtilen şartlara uymaları halinde işsiz kaldıkları tarihten itibaren en fazla 10 ay süreyle verilen bir ödenektir. Her işsiz kalan bu maaştan faydalanamaz, belirli şartları vardır.

İşsizlik maaşı şartları: