NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 2022 Mart enflasyon verilerine göre Nisan ayı kira artış oranı ne oldu? | NİSAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mart ayı enflasyon oranının belli olmasının ardından Nisan ayı kira artış oranı gündemde yerini aldı. Birçok vatandaş açıklanan rakamların ardından kira zammının ne kadar yapılacağını araştırmaya başladı ve gözler, 'Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?' sorusuna çevrildi. Mart 2022 enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artış oranına dair merak edilenler ve kira zammını hesaplamak isteyenler için detaylar haberimizde...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mart ayı enflasyon oranı yüzde 5.46 artış gösterdi ve olarak açıklanmasının ardından, kira artış oranları da belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı %29,88 olarak belirlendi.





MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022

NİSAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %29,88 (Nisan 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 597,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.597,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 31.171, 20 TL

ENFLASYONDAN SONRA AÇIKLANAN KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın akabinde açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması ile hesaplanır. Ev sahipleri, kiracılarına bu oranın üzerinde artış yapamaz. Bu nedenle, her ay açıklanan enflasyon oranının ardından yapılacak kira artış oranı TÜFE'ye göre belirlenir.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları son olarak 3 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre, Şubat ayında, 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Bu açıklamaya göre de, Mart ayında mal sahiplerinin kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 25,98 oranında zam yapabileceği belirlenmiş oldu.