Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith'in karısının hastalığı ne? Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Will Smith kimdir?

Akademi Ödülleri'nde Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat gündem oldu ve birçok kişi "Will Smith sunucuya neden tokat attı, Will Smith'in eşinin hastalığını ne?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Birçok kişi yaşanan bu olayın kurgu olduğunu söylerken, bir kesimse planlı bir olay olmadığını düşündüğünü ifade etti. 2022 yılı Oscar Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan Will Smith kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? Will Smith kiminle evli? Will Smith'in biyografisi ve merak edilen detaylar...

WILL SMITH SUNUCU CHRIS ROCK'A NEDEN TOKAT ATTI?

Dünyanın birçok yerinde merakla takip edilen Oscar Ödül Töreni'nde oldukça çarpıcı bir olay yaşandı. Komedyen Chris Rock, En İyi Belgesel Ödülü'nü sunmak için sahnede olduğu esnada, ön sıralarda oturan Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapmaya başladı. Bunun üzerine Will Smith küfür etmeye başlayarak yerinden kalktı ve ''karımın adını ağzına alma'' diye bağırarak sahneye geldi. Aynı zamanda başta şakalaşma gibi anlaşılan bu diyalog sonrasında ciddi bir hal aldı ve Will Smith, Chris Rock'a tokat attı. Oturduğu yere geri dönene kadar da küfretmeye devam etti ve sakinleşemedi.

WILL SMITH'İN KARISININ HASTALIĞI NEDİR?

Will Smith'in eşi Pinkett Smith, 2018 yılından bu yana saç dökülmesine neden olan Alopecia hastalığı tedavisi görmektedir. Alopesi, halk arasında kullanılan adıyla 'saçkıran' olarak bilinmektedir. Alopesi hastalarının saçı, kaşı, kirpiği, sakalı bölgesel olarak dökülmektedir.

WILL SMITH EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALIRKEN ÖZÜR DİLEDİ

Oscar Ödül Töreni'nde 2022 yılının "En iyi erkek oyuncu" ödülüne 'King Richard' filmi ile Will Smith layık görüldü ve ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Bu çok güzel bir an ve ödül kazandığım için ağlamıyorum. Bütün bu insanlara ışık tuttuğuma, ekibime ışık tutuyorum. Sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi. Son olarak ödülü aldıktan sonra gözyaşları içinde yaptığı hareket nedeniyle izleyicilerden ve akademiden özür diledi.

Sosyal medya, yaşanan bu olayların ikiye bölünde ve bir kesim bu olayın Oscar'ı daha da gündeme getirmek için planlanan kurgudan ibaret olduğunu söylerken; bir kesim de Will Smith'i haklı buldu.

WILL SMITH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Willard Christopher olan "Will" Smith, 25 Eylül 1968 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir elde etmiştir.

Zorlu bir çocukluk geçirmesinin ardından kariyer basamaklarını hızla yükselen Will Smith, 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren oyuncu olmayı başarmıştır.

2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bırakmıştır ve eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam etmektedir. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.



Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatan Will Smith, her yıl zenginler listesinde yer alan Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır.

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalan Smith'in bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir.

Jada Smith ile 1997 yılında evlenen Smith'in bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

Son olarak, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.