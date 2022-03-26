YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS'ye başvuran kişi sayısı kaç oldu?

YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girecek adaylar, YKS için hazırlıklarını sürdürürken, YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavına 2021 yılına kıyasla yüzde 24.36 oranında artış gerçekleştiğini açıkladı. Peki, YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç kişi katılacak? İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN?

YKS, 18-19 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, AYT TYT oturumları ise 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.