Bolu Dağı Tüneli uzunluğu ne kadar? Bolu Dağı Tüneli'nin teknik özellikleri...

Bolu Tüneli yapılana kadar Marmara Bölgesi ile Anadolu arasında seyahat eden araçlar, 1.5 km yükseklikteki Bolu Dağı'nı çıkmak zorunda kalıyordu. Kış aylarında kapanan Bolu Dağı yolu nedeniyle ulaşım duruyor ve ölümcül trafik kazaları yaşanıyordu. Bolu Tüneli'nin inşa edilmesiyle yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandı, trafik kazaları en aza indirildi.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN YAPILDI?

TEM Otoyolu'nun bir parçası olan Bolu Dağı Tüneli 23 Ocak 2007 tarihinde hizmete açıldı.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEREDE?

Bolu Tüneli, Marmara Bölgesi'ndeki Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun 30. kilometresindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçiyor ve Yumrukaya mevkisinde sona eriyor.

Bolu Tüneli, karlı havaların korkulu durağı Bolu Dağı geçişini 35 km'den 26 km'ye düşürdü. İyi havada 30 dakika süren geçiş 5 dakikaya, Ankara-İstanbul arası ise 3.5 saate indi. Üçer şeritli, çift yönlü otoyol sayesinde yakıt, lastik, taşıt işletim giderleri ve zaman, can, mal kayıpları en aza indirildi.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN UZUNLUĞU NE KADAR?

27 km'lik Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun bir parçası olan Bolu Dağı Tüneli'nin uzunluğu yaklaşık 2.9 km.

Ankara yönüne doğru olan sağ tüp 2 bin 788 metre, İstanbul yönündeki sol tüp ise 2 bin 954 metre uzunluğunda.

Toplam 25.5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4.6 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alıyor.

Tünel inşaatında; 9 milyon 669 bin 947 metreküp kazı yapıldı, 7 milyon 686 bin 42 metreküp dolgu yapıldı, 1 milyon 325 bin metreküp beton döküldü, 177 bin ton betonarme demiri kullanıldı, 1 milyon 558 bin 272 metreküp tünel kazısı yapıldı. 65 bin metre dökme kazık çakıldı.

Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşa edildi.