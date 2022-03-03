SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KAZANANLAR BELLİ OLDU! İşte Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler

Survivor'da en iyilerin yarıştığı All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan iletişim oyununun ardından bir zorlu yarış daha yapıldı. Survivor'da yarışmacıların ilk hedefi olan Birleşme Partisi'ne katılma hakkı oynanan oyunun ardından belli oldu Peki, Birleşme partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU KİMLER KAZANDI?

Yayınlanan son fragmana göre Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi oyunu oynanacağı duyurulmuştu. Yarışmanın kazananları oynanan zorlu oyunun ardından Birleşme Partisi'ne bilet aldı.

Survivor'da Birleşme partisi için oynanan oyunda performansı yüksek olan 5 isim seri başı oldu ve rakiplerini seçme şansını elde etti. Eşleşmenin ardından oynanan oyunda kadınlarda tur atlayan isimler belli oldu.

İŞTE BİRLEŞME PARTİSİ HAKKI KAZANMAK İÇİN OYNANAN OYUNDA TUR ATLAYAN İSİMLER

KADINLAR

ELİF

SEDA

GİZEM

AYŞE

BİRSEN

ERKEKLER

ADEM

ATAKAN

BARIŞ

BATUHAN

PARVİZ

Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir sonraki tura kalan isimler belli olacak.

Erkeklerde Anıl ve Odeay performanslarının yüksek olmasından dolayı bu oyunda oynamadı.