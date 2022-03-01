Real Madrid'i deviren Sheriff'in hocası Yuriy Vernydub Ukrayna ordusuna katıldı

Sheriff Tiraspol'un 56 yaşındaki Ukraynalı teknik direktörü Yuriy Vernydub, kulüpteki görevini bırakarak Rusya'nın açtığı savaş karşı ülkesinin ordusuna katıldı. Vernydub'un orduya katıldıktan sonra askeri üniformayla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada çok konuşulurken kendisine büyük destek verildi.

Elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması bile sürpriz olarak görülen Sheriff Tiraspol, bununla yetinmeyip dünya devi Real Madrid'i deplasmanda 2-1'lik skorla dize getirmeyi başarmıştı.



Yuriy Vernydub (ortada) orduya katıldıktan sonra çekindiği bu fotoğrafla gündem oldu.





KLITSCHKO KARDEŞLER DE ORDUYA KATILMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonu boksör Vasyl Lomachenko ile boks dünyasının efsanevi isimleri Wladimir ve Vitaly Klitschko kardeşler de Ukrayna ordusuna katılma kararı almıştı.



