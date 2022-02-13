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SURVIVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor 12 Şubat kim aday oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmala programı Survivor'da heyecan sürüyor. Son yayınlanan Survivor bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşanırken, Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya bir mücadele verdi. Kıran kırana geçen yarışmalar sonucunda gülen taraf Ünlüle takımı olurken, gerçekleşecek konseyde Gönüllüler takımı yeni bir ismi Sürgün Adası'na göndermek durumunda kaldı. Peki Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:02
SURVIVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor 12 Şubat kim aday oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli oldu. 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan isim haftanın ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

SURVIVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI EVRİM KEKLİK OLDU!
12 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.

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