Haberler Haberler SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı? | 12 Şubat Cumartesi

SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı? | 12 Şubat Cumartesi

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da yeni bölüm sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor... Survivor All Star'da son olarak adaya veda eden isim Furkan Kızılay olmuştu. Survivor sevenler ise yeni bölümde neler olacağını ve yeni bölümün ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:41
SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı? | 12 Şubat Cumartesi

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da yeni bölüm sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor... Survivor All Star'da son olarak adaya veda eden isim Furkan Kızılay olmuştu. Survivor sevenler ise yeni bölümde neler olacağını ve yeni bölümün ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor'ın 12 Şubat Cumartesi yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Survivor'ın yeni bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.

FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanını resmi sitesinde sevenleriyle buluştu...

SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan son ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bisküvi ve sandviç ödüllü yarışmayı ünlüler kazandı. Kadınlar mücadelesini de ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti.

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