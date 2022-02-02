Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da eleme heyecanı yaşandı... 2 Şubat Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, kıyasıya yarış mücadelesi verirken gözler eleme konseyine çevrildi. Peki, Survivor Aycan elendi mi? Survivor Aycan Yanaç devam ediyor mu? Adaya kim veda etti?

SURVIVOR AYCAN ELENDİ Mİ? SURVIVOR AYCAN YANAÇ DEVAM EDİYOR MU? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda edecekti. Ancak Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasından dolayı 4 aday elenmedi.

SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTMİŞTİ?

Haftanın ilk 2 dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımından sürgün adasına Barış ve Birsen giden isimler olmuştu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetmişti ve Berna sürgün adasına giderek 3. eleme adayı olmuştu. Ünlüler takımından performans 1. si Batuhan ise 4. eleme adayı olarak Mert'i seçti.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?