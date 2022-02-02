Haberler Haberler REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? | Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar neler? Kandil ne zaman? 2022 Dini günler...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? | Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar neler? Kandil ne zaman? 2022 Dini günler...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? - Mübarek üç aylar geldi çattı. Milyonlarca müslüman Üç ayların habercisi Regaip Kandili ile ilgili araştırma yapıyor. Regaip Kandili ile ilgili internette araştırma yapanlar, 3 Şubat ne kandili?, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip kandili oruç saat kaçta başlıyor? Regaip kandili oruç niyeti nasıl getirilir? ifadeleri yer alıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar neler? Kandil ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 21:25 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 21:26
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? | Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili okunacak dualar neler? Kandil ne zaman? 2022 Dini günler...

Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2022 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaip Kandili'nde manevi duygular oldukça yoğunlaşmaktadır. Birçok kişi kandilleşmek için birbirini arayıp, Whatsapp üzerinden güzel mesajlar göndermektedir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.

2022 KANDİLLER NE ZAMAN?

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Regaib gecesinin gündüzünde mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir.

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