SON DAKİKA! MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ FARKLARININ YATACAĞI TARİH AÇIKLANDI!

EMEKLİ MAAŞ FARKI - Memur ve emeklilerin yüzde 2,5'luk maaş zam farkı 15 Ocak'taki maaşlara yetişmemişti. Bu maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada farkların 27 Ocak Perşembe günü hesaplara geçeceğini duyurdu.



MAAŞ FARKLARI 27 OCAK'TA ÖDENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammının yüzde 7,5'e yükseltildiğini duyurmuştu. Yapılan bu zammın yüzde 2,5'lik kısmı 15 Ocak'taki maaşlara yetişememişti. Aradaki farkın ne zaman ödeneceği ise belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının 27 Ocak Perşembe günü ödeneceğini açıkladı.



ÖDEMELER BANKA VE PTT HESAPLARINA YAPILACAK

Ödemeler aylık alınan banka hesapları ve PTT şubelerindeki hesaplara yapılacak.