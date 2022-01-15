1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı... İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI A:Satranç B:Judo C:Eskrim D:Okçuluk Doğru cevap:B:Judo

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'de diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş.... Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'de diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı... İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI A: Afganistan B: Fransa C: ABD D: Birleşik Krallık Doğru cevap:B şıkkı Fransa