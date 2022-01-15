Haberler Haberler 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan, "1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?" Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırıldı. ATV'de Cuma ve Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Büüyk ödül için yarışan yarışmacılara yöneltilen soruların yanıtları izleyiciler tarafından da fazlasıyla merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster artan ödül miktarları ile ön plana çıkıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:03
1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A:Satranç

B:Judo

C:Eskrim

D:Okçuluk

Doğru cevap:B:Judo

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'de diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş....

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'de diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A: Afganistan

B: Fransa

C: ABD

D: Birleşik Krallık

Doğru cevap:B şıkkı Fransa

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

Yüzüklerin Efendisi film ve roman serisinde Frodo'nun en yakın arkadaşı arkadaşı ve başyardımcısı olan karakter kimdir?

Yüzüklerin Efendisi film ve roman serisinde Frodo'nun en yakın arkadaşı arkadaşı ve başyardımcısı olan karakter kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A:Ron Weasley

B:Obi Wan Kenobi

C:Samwise Gamgee

D:William Riker

Doğru cevap: c şıkkı Samwise Gamgee

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?

Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A: Galoş

B: Gamboç

C: Gayzer

D: Gayda

Doğru cevap:B: Gamboç

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde...

2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A:Adını Adam West olarak değiştirmiştir

B:Adam West adlı birine bileti satmıştır

C:Sahte kimlik düzenleyip hapse girmiştir

D:Adam West adlı birinin kimliğini çalmıştır

Doğru cevap:A:Adını Adam West olarak değiştirmiştir

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

Hangisi Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk kumandasındaki yıldız gemisi Atılgan'ın mürettebatında yer alan karakterlerden...

Hangisi Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk kumandasındaki yıldız gemisi Atılgan'ın mürettebatında yer alan karakterlerden biri değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A:Teğmen Uhura

B:Mr. Sock

C:Yüzbaşı Murdock

D:Dr. McCoy

Doğru cevap: C:Yüzbaşı Murdock

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış? | Kim Milyoner Olmak İster?

2011'de İngiltere'de 2000 kadınlar yapılan bir araştırmaya göre bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale...

2011'de İngiltere'de 2000 kadınlar yapılan bir araştırmaya göre bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

A:26

B:36

C:46

D:56

Doğru cevap:A şıkkı 26

DİĞER
Son dakika... Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası flaş sözler! "Sabote ediliyor..."
Eve temizlik için çağırdığı Özbekistan uyruklu kadına cinsel saldırıda bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor