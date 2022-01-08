💥 Sayısal Loto çekildi mi? 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak. İşte 8 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÇILGIN AYISAL LOTO NEREDEN İZLENİR?
8 Ocak tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 10 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
5 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI